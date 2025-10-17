Газета
Политика

Хегсет надел на встречу с Зеленским галстук с цветами российского триколора

Ведомости

На встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Пентагона Пита Хегсета последний был в бело-сине-красном галстуке, соответствующем российскому триколору. Разговор состоялся в Белом доме.

Эти же цвета присутствуют на американском флаге, в стране они считаются национальными. При этом на галстуке Хегсета белый, синий и красный располагались именно в том порядке, который дублирует российский флаг.

Зеленский также встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах американский лидер сказал, что конфликт на Украине может завершиться уже до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце октября – начале ноября. Кроме того, он подчеркнул, что надеется урегулировать украинский кризис без передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

