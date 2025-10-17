Белый дом опубликовал фотографию с подписью после встречи Трампа и Зеленского
Белый дом в аккаунте в соцсети X опубликовал фотографию со встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтоне.
«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты <...> мы заключили очень выгодную сделку с НАТО <...> Это не то, ради чего мы в этом участвуем. Мы участвуем в этом, чтобы спасти тысячи жизней», – такую подпись использовали представители администрации Трампа.
Встреча президентов началась на полчаса позже назначенного времени из-за опоздания Зеленского. В ходе переговоров Трамп заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине без передачи дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. Он отметил, что одной из причин стремления Вашингтона к завершению конфликта является сложность предоставления значительного объема мощного оружия Украине.