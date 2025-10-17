Газета
Политика

Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту после вопроса о Путине и Трампе

Ведомости

Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили о том, кто предложил провести переговоры американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. «Твоя мама», – сказала она в ответ журналисту, передает Huffpost.

«Мне смешно, что вы считаете себя журналом [Huffpost]. Вы — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои предвзятые и бредовые вопросы», – добавила Левитт в ответ на вопрос о том, считает ли она свое высказывание смешным.

По итогам телефонного звонка Путина и Трампа 16 октября глава Белого дома сообщил, что стороны договорились о встрече в Будапеште (Венгрия). Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину.

