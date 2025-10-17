Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту после вопроса о Путине и Трампе

«Мне смешно, что вы считаете себя журналом [Huffpost]. Вы — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои предвзятые и бредовые вопросы», – добавила Левитт в ответ на вопрос о том, считает ли она свое высказывание смешным.