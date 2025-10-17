Газета
Политика

В Вашингтоне завершилась встреча Трампа и Зеленского

Ведомости

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме завершились. Украинская делегация покинула место встречи.

Встреча продолжалась менее двух с половиной часов. После переговоров Трамп полетит во Флориду.

Зеленский опоздал на встречу на полчаса, несмотря на то, что его разместили в соседнем здании – гостевой резиденции Трампа Блэр-Хаус. В ходе переговоров американский лидер подчеркнул, что Россия и Украина уже близки к завершению конфликта. Он выразил надежду на то, что урегулирование произойдет уже к началу ноября и Киеву для этого не понадобятся дальнобойные ракеты Tomahawk из США.

Читайте также:Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk
