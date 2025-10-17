Парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи в общественных местах

9 октября стало известно, что итальянская правящая партия «Братья Италии» намерена запретить носить паранджи и никабы в общественных местах республики. За это может быть введен штраф в размере от 300 до 3000 евро. Politico отмечало, что в рамках инициативы также будут усилены наказания за принудительные браки. Требования о раскрытии иностранного финансирования к религиозным группам, которые не признаны государством официально, тоже войдут в новые правила.