Парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи в общественных местах
Парламент Португалии выступил за запрет ношения паранджи в общественных местах из-за вопросов безопасности, пишет Portugal Pulse. Инициативу выдвинула крайне правая партия Chega («Хватит»).
«Любой, кто приезжает в Португалию, независимо от происхождения, обычаев или религии, должен поддерживать и уважать обычаи и ценности страны», – заявил лидер партии Андре Вентура.
Документом предлагается ввести штрафы за нарушение запрета. Их сумма может достигать от 200 до 4000 евро. При этом принуждение носить паранджу может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет.
Издание напомнило, что следующим этапом станет обсуждение закона в парламентском комитете по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям.
9 октября стало известно, что итальянская правящая партия «Братья Италии» намерена запретить носить паранджи и никабы в общественных местах республики. За это может быть введен штраф в размере от 300 до 3000 евро. Politico отмечало, что в рамках инициативы также будут усилены наказания за принудительные браки. Требования о раскрытии иностранного финансирования к религиозным группам, которые не признаны государством официально, тоже войдут в новые правила.