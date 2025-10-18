Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп призвал Зеленского заключить сделку для урегулирования конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал лидера Украины Владимира Зеленского к миру и заключению сделки для урегулирования конфликта. Об этом Трамп написал в своей сети Truth Social после встречи с Зеленским в Белом доме.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту [России Владимиру] Путину, что пришло время прекратить убийства и заключить сделку», — написал Трамп.

Американский президент считает, что стороны конфликта должны остановиться на текущих позициях.

«Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть оба объявят о своей победе, пусть история судит! Больше никаких выстрелов, больше никакой смерти, больше никаких огромных и непосильных расходов».

Трамп в очередной раз отметил, что этого конфликта не случилось бы, если бы он был тогда президентом.

Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk

Политика / Международные новости

17 октября Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме. Она продолжалась менее двух с половиной часов. После переговоров Трамп вылетел во Флориду, не остановившись поговорить с представителями прессы, которые ждали его.

Но, как стало понятно еще с самого начала переговоров двух лидеров, которое транслировалось в прямом эфире, Зеленскому отказали в главном, за чем он и приезжал. Трамп дал понять, что не одобрит передачу Киеву ракет Tomahawk. Он объяснил, что они нужны самим США, а также подчеркнул, что это может привести к эскалации.

Трамп также подчеркнул, что Россия и Украина уже близки к завершению конфликта. Он выразил надежду на то, что урегулирование произойдет уже к началу ноября и Киеву для этого не понадобятся дальнобойные ракеты Tomahawk из США.

