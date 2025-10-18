Трамп призвал Зеленского заключить сделку для урегулирования конфликта

Но, как стало понятно еще с самого начала переговоров двух лидеров, которое транслировалось в прямом эфире, Зеленскому отказали в главном, за чем он и приезжал. Трамп дал понять, что не одобрит передачу Киеву ракет Tomahawk. Он объяснил, что они нужны самим США, а также подчеркнул, что это может привести к эскалации.