Зеленский переадресовал вопрос о поставке Tomahawk американской стороне
Вопрос об окончательном решении по поставкам американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву нужно задать Вашингтону, заявил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский.
«Спросите об этом у американской стороны. Это их оружие», – сказал он в ответ на вопрос о поставках Tomahawk. Его цитирует украинское издание «Страна».
17 октября в ходе переговоров с Зеленским Трамп сказал, что украинский кризис уже близок к завершению. Он выразил уверенность в том, что конфликт можно разрешить без использования ракет Tomahawk, отметив, что российский лидер Владимир Путин настроен на мир.
Глава Белого дома также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США. По его словам, одной из причин стремления Вашингтона к завершению конфликта является сложность предоставления значительного объема мощного оружия Украине. Кроме того, применение подобных ракет приведет к эскалации.