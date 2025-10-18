Газета
Зеленский переадресовал вопрос о поставке Tomahawk американской стороне

Ведомости

Вопрос об окончательном решении по поставкам американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву нужно задать Вашингтону, заявил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский.

«Спросите об этом у американской стороны. Это их оружие», – сказал он в ответ на вопрос о поставках Tomahawk. Его цитирует украинское издание «Страна».

17 октября в ходе переговоров с Зеленским Трамп сказал, что украинский кризис уже близок к завершению. Он выразил уверенность в том, что конфликт можно разрешить без использования ракет Tomahawk, отметив, что российский лидер Владимир Путин настроен на мир.

Глава Белого дома также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США. По его словам, одной из причин стремления Вашингтона к завершению конфликта является сложность предоставления значительного объема мощного оружия Украине. Кроме того, применение подобных ракет приведет к эскалации.

