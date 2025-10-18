Bloomberg: МВФ призвал Украину девальвировать национальную валюту
Национальный банк Украины оказался под давлением Международного валютного фонда (МВФ), который требует от регулятора произвести девальвацию национальной валюты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Издание подчеркнуло, что такая процедура может привести к напряженности в Киеве «в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов». По словам источников агентства, МВФ считает, что контролируемая девальвация гривны может укрепить финансовое положение Украины, экономика которой пострадала в ходе конфликта с РФ. Собеседники Bloomberg уточнили, что состояние доходов бюджета, выраженных в национальной валюте, улучшится.
При этом представители украинского регулятора не поддерживают указанную меру, они считают, что она может навредить экономике страны. «Бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может также спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку», – говорится в публикации.
Агентство указывает, что девальвация может нанести Украине. и политический вред. Общество в республике чувствительно к колебаниям цен, которые возникли в ходе финансовых кризисов еще до начала конфликта с Россией. Один из источников отметил, что усталость общества растет на фоне продолжения кризиса, поэтому власти страны вряд ли пойдут на такое решение.
13 октября Bloomberg писал, что единственным жизнеспособным вариантом обеспечения финансирования Киева для Евросоюза стало использование $232 млрд замороженных активов РФ. По данным агентства, все остальные источники денежных средств, которые страны направляют Украине, истощаются.
До этого издание сообщало, что главы европейских минфинов продолжают работу над «репарационным кредитом», который позволит мобилизовать до 185 млрд евро замороженных активов РФ. Средства планируется направить на покрытие «бюджетных дыр» Киева и финансирование некоторых военных нужд.