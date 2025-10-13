Bloomberg: ЕС считает активы РФ единственным источником финансирования Киева
В Евросоюзе все больше убеждаются, что использование $232 млрд замороженных активов РФ – единственный жизнеспособный вариант обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, так как все прочие источники финансирования истощаются. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Собеседники агентства рассказали, что ЕС будет стремиться достичь политического соглашения об использовании замороженных российских активов на саммите лидеров в Брюсселе, который пройдет на следующей неделе.
Как только это будет сделано, исполнительная власть Евросоюза начнет работу над юридическим предложением о механизме направления денег Украине ко II кварталу 2026 г., сообщили источники Bloomberg.
Согласно планам, которые обсуждаются в ЕС, Украина получит около $163 млрд в виде кредита с использованием активов РФ. Москва сможет вернуть свои средства только в том случае, если российская сторона согласится возместить Украине ущерб.
12 октября Bloomberg писало, что предложения по использованию российских замороженных активов для помощи Украине прозвучат на переговорах министров финансов и глав центральных банков, которые вскоре соберутся в Вашингтоне на ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Bloomberg 10 октября сообщило, что министры стран Евросоюза продолжают работу над «репарационным кредитом», который позволит мобилизовать до 185 млрд евро замороженных активов РФ. Средства планируется направить на покрытие «бюджетных дыр» Киева и финансирования некоторых военных нужд.
Агентство отмечало, что этот план сложен с юридической точки зрения, поскольку ЕС хочет избежать прямого изъятия средств из-за возможного репутационного ущерба своей финансовой системе и евро, а также судебных исков. Бельгия в связи с этим запросила гарантии, что ей не придется покрывать потенциальные судебные издержки со стороны России. Сейчас этот запрос прорабатывается представителями ЕС. Ожидается, что лидеры блока обсудят план на саммите в конце октября, и вскоре Еврокомиссия может представить юридическое предложение по «репарационному кредиту», сообщало Bloomberg.