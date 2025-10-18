Ночью ПВО сбила 41 БПЛА над регионами и Черным морем
Российские силы ПВО ночью уничтожили 41 украинский беспилотник над 12 регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
Над Брянской областью сбили 12 дронов, по пять – над Калужской областью и Башкирией, три – над Московской областью. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей, по одному – над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями. Шесть беспилотников уничтожены над Черным морем.
В Брянской области, где сбито больше всего аппаратов, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.