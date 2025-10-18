Газета
ВС России взяли под контроль Плещеевку в ДНР

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине взяли под свой контроль село Плещеевка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Населенный пункт перешел под контроль российской армии в результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские войска ранее на этой неделе взяли под контроль населенный пункт Приволье в Днепропетровской области, а также села Песчаное и Тихое в Харьковской области. 15 октября в военном ведомстве информировали о переходе под контроль российских сил сел Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области. В Минобороны отмечали, что Новопавловка имела стратегическое значение: ее захват позволил разорвать линию обороны противника и создать предпосылки для изоляции двух крупных населенных пунктов.

