Армия России поразила предприятия ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ также нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке БПЛА и радиолокационной станции ПВО. Кроме того, целью стали пункты временной дислокации украинских сил в 156 районах. Для ударов были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства.