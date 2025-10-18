Армия России поразила предприятия ВПК Украины
Российские силы за последние сутки поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающие действия вооруженных сил республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ также нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке БПЛА и радиолокационной станции ПВО. Кроме того, целью стали пункты временной дислокации украинских сил в 156 районах. Для ударов были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны 18 октября также сообщило о взятии села Плещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).
По информации воздушных сил Украины, в ночь на 18 октября ВС РФ ударили по территории республики тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 164 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 12 объектах, а также падение обломков сбитых БПЛА на четырех объектах.