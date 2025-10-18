Дети Николя Саркози анонсировали митинг в день его заключения в тюрьму
Сыновья бывшего президента Франции Николя Саркози призвали парижан выйти на митинг в поддержку отца, приговоренного к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании правительством Ливии. Об этом сообщает Le Figaro.
Экс-президент Франции должен быть заключен в парижскую тюрьму Ла-Санте 21 октября. Сыновья Саркози Луи и Пьер назначили митинг на этот же день. Акция начнется в 8:30 утра (9:30 мск) в квартале Вилла Монморанси в 16-м округе, где проживает бывший лидер страны. Сообщения с призывом прийти на митинг Луи Саркози опубликовал 18 октября в соцсети X. Пьер также пригласил людей принять участие «из любви», пишет Le Figaro.
«Очевидно, что ничего организованного нет, это просто отражение волны эмоций, которую мы наблюдаем с 25 сентября в социальных сетях в ответ на это беспрецедентное решение отправить Николя Саркози в тюрьму. И циркулирующие сообщения – это не что иное, как поддержка и привязанность», – приводит газета слова собеседника из окружения бывшего президента.
25 сентября суд Парижа приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством, но снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.
По предварительным данным, 70-летний Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, но на обычном режиме. Это связано с тем, что тюремная администрация не намерена рисковать его безопасностью, оставляя рядом с другими заключенными.