Представители Афганистана и Пакистана встретятся в Дохе
Представители афганского движения «Талибан» и Пакистана встретятся в Дохе (Катар) для мирных переговоров после серии столкновений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления властей обеих стран.
«Как и было обещано, переговоры с пакистанской стороной состоятся сегодня в Дохе», – сказал официальный представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
МИД Пакистана подтвердил, что министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф проведет переговоры с представителями афганского движения «Талибан».
В середине октября на афгано-пакистанской границе произошла серия столкновений военных. Вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками произошла перестрелка, применялось «легкое и тяжелое оружие».
15 октября Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня. Договоренность была достигнута после авиаудара Пакистана по Афганистану.