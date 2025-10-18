Газета
Представители Афганистана и Пакистана встретятся в Дохе

Представители афганского движения «Талибан» и Пакистана встретятся в Дохе (Катар) для мирных переговоров после серии столкновений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления властей обеих стран.

«Как и было обещано, переговоры с пакистанской стороной состоятся сегодня в Дохе», – сказал официальный представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

МИД Пакистана подтвердил, что министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф проведет переговоры с представителями афганского движения «Талибан».

В середине октября на афгано-пакистанской границе произошла серия столкновений военных. Вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками произошла перестрелка, применялось «легкое и тяжелое оружие».

15 октября Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня. Договоренность была достигнута после авиаудара Пакистана по Афганистану.

