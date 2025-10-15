Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня
Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня. Это следует из заявления МИД Пакистана, передает «РИА Новости».
Прекращение огня начало действовать с 18:00 по местному времени (16.00 мск) по просьбе «Талибана», следует из сообщения.
В середине октября на границе Пакистана и Афганистана произошла серия столкновений военных. Вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками произошла перестрелка, применялось «легкое и тяжелое оружие».
15 октября Пакистан нанес новый авиаудар по Афганистану. Самолеты также нанесли по меньшей мере четыре удара по целям в Кабуле, а также по афганской провинции Кандагар. Пресс-секретарь движения «Талибан» Забихулла Муджахид сообщал, что в столице произошло возгорание из-за взрыва нефтяного танкера.