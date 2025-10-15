Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня

15 октября Пакистан нанес новый авиаудар по Афганистану. Самолеты также нанесли по меньшей мере четыре удара по целям в Кабуле, а также по афганской провинции Кандагар. Пресс-секретарь движения «Талибан» Забихулла Муджахид сообщал, что в столице произошло возгорание из-за взрыва нефтяного танкера.