Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня

Ведомости

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня. Это следует из заявления МИД Пакистана, передает «РИА Новости». 

Прекращение огня начало действовать с 18:00 по местному времени (16.00 мск) по просьбе «Талибана», следует из сообщения.

В середине октября на границе Пакистана и Афганистана произошла серия столкновений военных. Вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками произошла перестрелка, применялось «легкое и тяжелое оружие».

15 октября Пакистан нанес новый авиаудар по Афганистану. Самолеты также нанесли по меньшей мере четыре удара по целям в Кабуле, а также по афганской провинции Кандагар. Пресс-секретарь движения «Талибан» Забихулла Муджахид сообщал, что в столице произошло возгорание из-за взрыва нефтяного танкера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь