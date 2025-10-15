Газета
Главная / Политика /

Пакистан нанес новый авиаудар по Афганистану

Ведомости

Власти Пакистана и Афганистана подтвердили авиаудар по афганской провинции Кандагар, сообщает агентство Reuters.

Amaj News сообщает, что самолеты также нанесли по меньшей мере четыре удара по целям в Кабуле. Пресс-секретарь движения «Талибан» Забихулла Муджахид в соцсети X написал, что в столице произошло возгорание из-за взрыва нефтяного танкера.

15 октября Tolo News сообщал, что на границе Пакистана и Афганистана произошло новое столкновение между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками. Отмечается, что столкновение произошло вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин. Обе стороны применили «легкое и тяжелое оружие», а звуки выстрелов были «слышны на большом расстоянии».

Телеканал Geo сообщал, что пакистанские силы в ночь на 12 октября атаковали приграничные посты Афганистана и укрытия боевиков, взяв под контроль 19 позиций и нанеся значительный урон афганским войскам. Тогда же Reuters сообщило о закрытии Пакистаном всех пограничных переходов с Афганистаном.

