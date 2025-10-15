Пакистан нанес новый авиаудар по Афганистану

15 октября Tolo News сообщал, что на границе Пакистана и Афганистана произошло новое столкновение между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками. Отмечается, что столкновение произошло вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин. Обе стороны применили «легкое и тяжелое оружие», а звуки выстрелов были «слышны на большом расстоянии».