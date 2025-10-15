На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения
На границе Пакистана и Афганистана произошло новое столкновение между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками. Об этом со ссылкой на источники в провинции Нангархар сообщает Tolo News.
Отмечается, что столкновение произошло вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин. Обе стороны применили «легкое и тяжелое оружие», а звуки выстрелов были «слышны на большом расстоянии».
По словам источников, точных данных о возможных жертвах или ущербе в результате столкновения пока нет.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником в урегулировании приграничного конфликта между Пакистаном и Афганистаном.