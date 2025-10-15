На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения

Телеканал Geo сообщал, что пакистанские силы в ночь на 12 октября атаковали приграничные посты Афганистана и укрытия боевиков, взяв под контроль 19 позиций и нанеся значительный урон афганским войскам. Тогда же Reuters сообщило о закрытии Пакистаном всех пограничных переходов с Афганистаном.