Трамп предложил посредничество в конфликте Пакистана и Афганистана

Поводом для заявления стали столкновения на пакистано-афганской границе. По данным пакистанских военных, в результате обстрела афганских сил погибло 23 солдата и 29 получили ранения. Со своей стороны Пакистан заявил о ликвидации более 200 представителей движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ) ». Ранее Кабул обвинил Исламабад в нанесении авиаударов по афганской территории, что пакистанская сторона официально не комментирует.