Трамп предложил посредничество в конфликте Пакистана и Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выступить посредником в урегулировании приграничного конфликта между Пакистаном и Афганистаном. С соответствующим заявлением он выступил на борту самолета Air Force One, отметив свои навыки в разрешении военных споров, пишет Bloomberg.
Трамп сделал это заявление по пути на международный саммит по ближневосточному урегулированию, где также присутствуют премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министр иностранных дел Исхак Дар. Предполагается, что в ходе саммита может состояться их встреча с американским президентом.
Поводом для заявления стали столкновения на пакистано-афганской границе. По данным пакистанских военных, в результате обстрела афганских сил погибло 23 солдата и 29 получили ранения. Со своей стороны Пакистан заявил о ликвидации более 200 представителей движения «Талибан