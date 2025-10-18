США перебросили в Японию бомбардировщики B-1B для сдерживания соперников
США усилили свое военное присутствие в западной части Тихого океана, чтобы «сдерживать Россию, Китай и Северную Корею», пишет Newsweek. Для этого они перебросили в Японию четыре бомбардировщика ВВС США B-1B.
По данным портала, четыре бомбардировщика B-1B, также известных как Lancer, прибыли на авиабазу Мисава на севере Японии. Группа бомбардировщиков покинула свою авиабазу Дайс в Техасе 14 октября.
По данным Newsweek, американские военные разворачивают в западной части Тихого океана в том числе истребители F-35 и атомные подводные лодки. В регионе также проводится ротация бомбардировщиков, в том числе способных наносить ядерные удары. Всего на территории Японии находится около 60 000 американских военнослужащих.
Развертывание бомбардировщиков проходит перед масштабными военными учениями, которые пройдут в Японии с 20 по 31 октября.
Армия США создает новые маневренные подразделения на случай возможного конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщала The Wall Street Journal в мае. Командующий сухопутными силами США в этом регионе генерал Рональд Кларк говорил, что «агрессивное поведение» Пекина в последние годы усилилось и теперь угрозы в отношении Тайваня стали частью военной реальности. По словам Кларка, Китай регулярно проводит учения, отрабатывающие блокаду острова, что ранее казалось маловероятным сценарием. Теперь США готовятся к отражению подобных действий, включая возможное вторжение через Тайваньский пролив.