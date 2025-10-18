США перебросили в Японию бомбардировщики B-1B для сдерживания соперников

Армия США создает новые маневренные подразделения на случай возможного конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщала The Wall Street Journal в мае. Командующий сухопутными силами США в этом регионе генерал Рональд Кларк говорил, что «агрессивное поведение» Пекина в последние годы усилилось и теперь угрозы в отношении Тайваня стали частью военной реальности. По словам Кларка, Китай регулярно проводит учения, отрабатывающие блокаду острова, что ранее казалось маловероятным сценарием. Теперь США готовятся к отражению подобных действий, включая возможное вторжение через Тайваньский пролив.