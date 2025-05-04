Газета
Телеграм
/ Политика

WSJ: США создают мобильные боевые группы для противодействия Китаю в Азии

Ведомости

Армия США создает новые маневренные подразделения на случай возможного конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает The Wall Street Journal. Как отметил командующий сухопутными силами США в этом регионе генерал Рональд Кларк, «агрессивное поведение» Пекина в последние годы усилилось и теперь угрозы в отношении Тайваня стали частью военной реальности.

По словам Кларка, Китай регулярно проводит учения, отрабатывающие блокаду острова, что ранее казалось маловероятным сценарием. Теперь США готовятся к отражению подобных действий, включая возможное вторжение через Тайваньский пролив.

В ответ на растущее давление армия США начала переход к формированию высокомобильных многофункциональных оперативных групп, способных действовать в прифронтовых районах, в том числе на первой островной цепи, где расположены Япония, Тайвань и Филиппины. Эти силы смогут наносить удары по вражеским целям с суши, собирать разведданные и обеспечивать поддержку ВВС и ВМС.

Важной составляющей новой стратегии стало развертывание ракетных систем, таких как «Тайфун», способных поражать цели в глубине территории противника. В прошлом году эту систему разместили на Филиппинах, что вызвало протесты со стороны Пекина.

Кларк подчеркнул, что в случае начала конфликта США должны быть уже «на месте». Именно поэтому проводятся частые военные учения и укрепляется взаимодействие с союзниками. Так, в рамках недавних маневров «Баликатан» на Филиппинах американские, филиппинские и австралийские военные отрабатывали сценарии отражения морского вторжения, используя широкий спектр вооружений, от беспилотников до реактивных систем залпового огня HIMARS.

22 марта в российском внешнеполитическом ведомстве выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии. Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в интервью «РИА Новости» рассказала, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается спектр и состав участников учений альянса, там обкатываются различные сценарии, в том числе военные интервенции в пострадавшие от природных катаклизмов страны и «тотальная война».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных