WSJ: США создают мобильные боевые группы для противодействия Китаю в Азии

В ответ на растущее давление армия США начала переход к формированию высокомобильных многофункциональных оперативных групп, способных действовать в прифронтовых районах, в том числе на первой островной цепи, где расположены Япония, Тайвань и Филиппины. Эти силы смогут наносить удары по вражеским целям с суши, собирать разведданные и обеспечивать поддержку ВВС и ВМС.