WSJ: США создают мобильные боевые группы для противодействия Китаю в Азии
Армия США создает новые маневренные подразделения на случай возможного конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает The Wall Street Journal. Как отметил командующий сухопутными силами США в этом регионе генерал Рональд Кларк, «агрессивное поведение» Пекина в последние годы усилилось и теперь угрозы в отношении Тайваня стали частью военной реальности.
По словам Кларка, Китай регулярно проводит учения, отрабатывающие блокаду острова, что ранее казалось маловероятным сценарием. Теперь США готовятся к отражению подобных действий, включая возможное вторжение через Тайваньский пролив.
В ответ на растущее давление армия США начала переход к формированию высокомобильных многофункциональных оперативных групп, способных действовать в прифронтовых районах, в том числе на первой островной цепи, где расположены Япония, Тайвань и Филиппины. Эти силы смогут наносить удары по вражеским целям с суши, собирать разведданные и обеспечивать поддержку ВВС и ВМС.
Важной составляющей новой стратегии стало развертывание ракетных систем, таких как «Тайфун», способных поражать цели в глубине территории противника. В прошлом году эту систему разместили на Филиппинах, что вызвало протесты со стороны Пекина.
Кларк подчеркнул, что в случае начала конфликта США должны быть уже «на месте». Именно поэтому проводятся частые военные учения и укрепляется взаимодействие с союзниками. Так, в рамках недавних маневров «Баликатан» на Филиппинах американские, филиппинские и австралийские военные отрабатывали сценарии отражения морского вторжения, используя широкий спектр вооружений, от беспилотников до реактивных систем залпового огня HIMARS.
22 марта в российском внешнеполитическом ведомстве выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии. Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в интервью «РИА Новости» рассказала, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается спектр и состав участников учений альянса, там обкатываются различные сценарии, в том числе военные интервенции в пострадавшие от природных катаклизмов страны и «тотальная война».