Москалькова: Красный Крест продолжит посещать военнопленных РФ на Украине
Международный Комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что продолжит посещать российских военнопленных на Украине, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы договорились, что мы со своей стороны будем иметь возможность обращаться к ним с просьбой по конкретным лицам с их посещением», – добавила она.
2 октября Россия и Украина провели очередной обмен пленными, в рамках которого стороны вернули по 185 военных, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Россию вернули 20 гражданских лиц. Обмен состоялся по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле.
В сентябре Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли договоренности об организации сбора 2000 взаимных посылок для военнопленных. До этого стало известно, что стороны обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам. Омбудсмен пояснила, что обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.