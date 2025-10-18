Москалькова: Красный Крест продолжит посещать военнопленных РФ на Украине

В сентябре Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли договоренности об организации сбора 2000 взаимных посылок для военнопленных. До этого стало известно, что стороны обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам. Омбудсмен пояснила, что обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.