Медведев: Трамп на встрече с Зеленским удачно поиграл в «Томагавки»
Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским «удачно поиграл в «Томагавки»», заявив, что стране самой нужны это вооружения. Но военные поставки Киеву продолжатся, и России надо готовиться к этому, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Зато главный миротворец удачно поиграл в «Томагавки». В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение. И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – написал он в Telegram-канале.
Медведев добавил, что такое поведение Трамп не означает окончание поставок Украине оружия. По его словам, «продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий».
Зампред Совбеза также прокомментировал предложение президента США сторонам конфликта объявить себя победителями. Такое часто бывает по итогам военных столкновений, но это, как указал Медведев, «не наш случай». По его мнению, на Украине властям не простят утрату территорий, поэтому «тезис Трампа здесь не работает».
17 октября Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме. Она продолжалась менее двух с половиной часов. Президент США во время переговоров дал понять, что не одобрит передачу Киеву ракет Tomahawk. Он объяснил, что они нужны самим США, а также подчеркнул, что это может привести к эскалации.