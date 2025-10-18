Медведев: Трамп на встрече с Зеленским удачно поиграл в «Томагавки»

17 октября Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме. Она продолжалась менее двух с половиной часов. Президент США во время переговоров дал понять, что не одобрит передачу Киеву ракет Tomahawk. Он объяснил, что они нужны самим США, а также подчеркнул, что это может привести к эскалации.