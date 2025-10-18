Газета
Главная / Политика /

El Pais: встреча Путина и Трампа в Венгрии станет «оскорблением для Европы»

Ведомости

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станут «оскорблением для Европы». Об этом пишет El Pais.

«[Встреча] ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство институтов ЕС и НАТО – членом которого также является Венгрия – в неловкое и неловкое положение», – говорится в материале.

El Pais отметила, что Трамп и Путин будут обсуждать Киев в стране ЕС, но без участия самого ЕС. Вместе с тем, чтобы «не разозлить» Трампа, европейским странам придется предоставить Путину особое разрешение, чтобы избежать его ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Как указывает газета, в Венгрии Путину «ничего не угрожает», поскольку страна находится в процессе отказа от Римского статута МУС.

Встреча в Будапеште может пройти в течение ближайших двух недель. О ней Путин и Трамп договорились на переговорах 16 октября. Венгерские власти согласились принять мирный саммит в стране.

Bloomberg со ссылкой на официальных лиц писал, что европейские лидеры «снова борются за место за столом переговоров». Для этого ЕС может отправить в Венгрию президента Финляндии Александра Стубба.

