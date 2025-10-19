Российские силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов за ночь

Над Республикой Крым уничтожено три беспилотника, над Брянской и Липецкой областями – по два. По одному дрону сбито над территориями Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Воздушная атака была полностью отражена силами противовоздушной обороны.