Российские силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов за ночь
С 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Самарской областью сбито 12 дронов, над Саратовской – 11, над Ростовской и Воронежской областями – по пять в каждой.
Над Республикой Крым уничтожено три беспилотника, над Брянской и Липецкой областями – по два. По одному дрону сбито над территориями Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Воздушная атака была полностью отражена силами противовоздушной обороны.
В ночь на 18 октября российские силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над 12 регионами и Черным морем.