Кнайсль: Швейцария и Австрия утратили нейтралитет

Ведомости

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто отказались от своего нейтрального статуса. Такое заявление она сделала, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для предстоящего саммита России и США, пишут «РИА Новости».

Кнайсль пояснила, что утрата нейтралитета Веной связана с транзитом натовского оружия через территорию Австрии для нужд ВСУ. Она подчеркнула, что во время прошлых конфликтов страна никогда не допускала транзит вооружений.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По их договоренности, новая встреча лидеров двух стран может состояться в Будапеште. Столицу Венгрии для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал эту инициативу.

