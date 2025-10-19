Кнайсль: Швейцария и Австрия утратили нейтралитет

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто отказались от своего нейтрального статуса. Такое заявление она сделала, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для предстоящего саммита России и США, пишут «РИА Новости».