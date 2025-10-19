Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

Ведомости

Пакистан и Афганистан достигли соглашения о немедленном прекращении огня в ходе переговоров в Дохе. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, перемирие между южноазиатскими соседями было окончательно согласовано. Следующие раунды переговоров запланированы на 25 октября в Стамбуле для обсуждения деталей договоренностей.

В середине октября на афгано-пакистанской границе произошла серия столкновений военных. Вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками произошла перестрелка, применялось «легкое и тяжелое оружие».

15 октября Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня. Договоренность была достигнута после авиаудара Пакистана по Афганистану.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её