Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня
Пакистан и Афганистан достигли соглашения о немедленном прекращении огня в ходе переговоров в Дохе. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, перемирие между южноазиатскими соседями было окончательно согласовано. Следующие раунды переговоров запланированы на 25 октября в Стамбуле для обсуждения деталей договоренностей.
В середине октября на афгано-пакистанской границе произошла серия столкновений военных. Вечером 14 октября в районе Бандар округа Ачин между силами «Талибана» и пакистанскими пограничниками произошла перестрелка, применялось «легкое и тяжелое оружие».
15 октября Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня. Договоренность была достигнута после авиаудара Пакистана по Афганистану.