Принц Эндрю лишился герцогского титула после связанного с Эпштейном скандала
Британский принц Эндрю добровольно отказался от использования титула герцога Йоркского и других королевских наград. Соответствующее заявление было распространено Букингемским дворцом после его консультаций с королем Карлом III и другими членами семьи, пишет The Guardian.
Единственным сохранившимся титулом Эндрю остается звание принца, которое невозможно отобрать, поскольку он является сыном королевы. Технически герцогский титул сохраняется, но не будет использоваться, аналогично обращению «Его Королевское Высочество».
Бывшая супруга принца Эндрю, Сара, также перестанет использовать свой герцогский титул. Титулы их дочерей, принцесс Беатрис и Евгении, остаются без изменений.
Решение было принято на фоне продолжающихся обвинений в связи покойным финансистом Джеффри Эпштейном. На этой неделе были опубликованы отрывки из мемуаров Вирджинии Джуффре, где она подробно описывала их встречи. Эндрю категорически отрицает все обвинения.
Король Карл III удовлетворен этим решением, поскольку скандал создавал серьезные репутационные риски для монархии. В ближайшее время ожидается рассмотрение законопроекта, предоставляющего королю право отзывать титулы.
Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов. Он умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство. Дело Эпштейна содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые бумаги.
В книге историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков» было указано, что Эпштейн продавал секреты британского принца Эндрю иностранным разведкам по всему миру.