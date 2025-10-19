Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

AP: украинцы разочарованы результатами встречи Трампа и Зеленского

Ведомости

Жители Украины выразили разочарование результатами встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры в Вашингтоне не привели к соглашению о поставках крылатых ракет Tomahawk, пишет The Associated Press (AP).

Издание указывает, что украинские военные считают перспективу получения ракет политической «игрой», и в итоге Киев не получит Tomahawk.

18 октября Зеленский сообщил, что Трамп во время встречи в Белом доме не дал однозначного ответа на запрос Киева о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Трамп перед встречей отметил, что США самим нужны Tomahawk и другие виды вооружений, и выразил надежду, что конфликт удастся завершить «без их применения». Позднее он заявил, что «стороны должны остановиться там, где они есть».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Трампа о возможной передаче Украине ракет политической игрой и напомнил, что Москва рассматривает появление таких вооружений у Киева как фактор эскалации и угрозу российско-американским отношениям.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь