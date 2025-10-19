AP: украинцы разочарованы результатами встречи Трампа и Зеленского

18 октября Зеленский сообщил, что Трамп во время встречи в Белом доме не дал однозначного ответа на запрос Киева о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Трамп перед встречей отметил, что США самим нужны Tomahawk и другие виды вооружений, и выразил надежду, что конфликт удастся завершить «без их применения». Позднее он заявил, что «стороны должны остановиться там, где они есть».