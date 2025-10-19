AP: украинцы разочарованы результатами встречи Трампа и Зеленского
Жители Украины выразили разочарование результатами встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры в Вашингтоне не привели к соглашению о поставках крылатых ракет Tomahawk, пишет The Associated Press (AP).
Издание указывает, что украинские военные считают перспективу получения ракет политической «игрой», и в итоге Киев не получит Tomahawk.
18 октября Зеленский сообщил, что Трамп во время встречи в Белом доме не дал однозначного ответа на запрос Киева о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Трамп перед встречей отметил, что США самим нужны Tomahawk и другие виды вооружений, и выразил надежду, что конфликт удастся завершить «без их применения». Позднее он заявил, что «стороны должны остановиться там, где они есть».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Трампа о возможной передаче Украине ракет политической игрой и напомнил, что Москва рассматривает появление таких вооружений у Киева как фактор эскалации и угрозу российско-американским отношениям.