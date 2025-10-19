Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за удара по катеру

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за удара по катеруГлава государства заявил об «убийстве» рыбака, чье судно попало под удар
Американское правительство нарушило суверенитет Колумбии в ее территориальных водах, ударив по рыболовецкому судну в сентябре, заявил президент страны Густаво Петро.
«Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не был связан с наркоторговлей, а его повседневной деятельностью была рыбная ловля», – написал он в X, добавив, что Колумбия «ждет объяснений» от США.
Нападение на колумбийское судно произошло 16 сентября, напомнил Петро. По его словам, судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа одного двигателя. На борту находился рыбак Алехандро Карранса, который «до сих пор не вернулся домой», добавил глава государства.
14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы. По его словам, корабль был связан с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов (USSOUTHCOM). Президент подчеркнул, что разведка подтвердила причастность судна к наркоторговле.
На этой неделе Трамп сообщил об уничтожении американскими военными крупной подводной лодки, перевозившей наркотики в направлении Штатов. По его словам, на борту находились четверо «наркотеррористов», двое из которых были ликвидированы. Двоих выживших планируется вернуть в Эквадор и Колумбию, где их задержат для последующего судебного разбирательства.