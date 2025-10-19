Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за удара по катеру

На этой неделе Трамп сообщил об уничтожении американскими военными крупной подводной лодки, перевозившей наркотики в направлении Штатов. По его словам, на борту находились четверо «наркотеррористов», двое из которых были ликвидированы. Двоих выживших планируется вернуть в Эквадор и Колумбию, где их задержат для последующего судебного разбирательства.