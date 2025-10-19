BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камереБывшего президента Франции заключат в тюрьму 21 октября
Приговоренный к пяти годам заключения бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание с 21 октября, его поместят в одиночную камеру, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
Саркози будет отбывать наказание в изоляторе тюрьмы Ла-Санте в Париже. Телеканал обращает внимание, что в учреждении есть отделение для «уязвимых лиц», куда 70-летний экс-президент мог бы быть заключен из-за своего возраста, но «этого не произойдет».
25 сентября суд Парижа приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством, но снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.
Дети Саркози за несколько дней до его заключения призвали парижан выйти на митинг в поддержку отца, который назначен на утро 21 октября. Акция пройдет в квартале Вилла Монморанси в 16-м округе, где проживает бывший лидер страны.