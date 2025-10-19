BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

25 сентября суд Парижа приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством, но снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.