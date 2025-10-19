ЦАХАЛ ударил по Рафаху в ответ на атаку против израильской армии

Этот инцидент, как отмечается, мог стать очередным нарушением режима прекращения огня со стороны палестинской группировки «Хамас». По данным издания, 17 октября несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским войскам. О пострадавших не сообщалось.