ЦАХАЛ ударил по Рафаху в ответ на атаку против израильской армии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на атаку «Хамаса» против израильских сил, сообщает газета Times of Israel.
«Террористы из сектора Газа атаковали израильские войска в Рафахе на юге Газы, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району», – говорится в публикации.
Этот инцидент, как отмечается, мог стать очередным нарушением режима прекращения огня со стороны палестинской группировки «Хамас». По данным издания, 17 октября несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским войскам. О пострадавших не сообщалось.
Армия обороны Израиля начала разметку так называемой «желтой линии», к которой войска отошли в соответствии с условиями действующего режима прекращения огня, пишет также газета.
Распоряжение установить физические маркеры ранее выпустил министр обороны Исраэль Кац. Он заявил, что разметка послужит предупреждением «террористам «Хамаса» и жителям Газы о том, что любое нарушение или попытка пересечь линию будут встречены огнем». Отмечается, за последние израильские силы убили нескольких палестинцев, которые пересекли «желтую линию» и представляли угрозу для израильских войск.