Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны ради мира
Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны перейти в «режим войны», чтобы защищать и поддерживать мир. Так он сказал в интервью RND.
«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к возможной войне как морально, так и в военном отношении», – добавил Йонсон.
Министр обороны Швеции заявил, что лучший способ завершить конфликт России и Украины состоит в том, чтобы увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы. По его словам, 90% населения Швеции хочет сохранить или расширить помощь Украине и подавляющее большинство выступает за увеличение расходов на оборону.
27 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна готовит амбициозный план по перевооружению, который стал бы крупнейшим со времен холодной войны. Он отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают 2% от ВВП, что соответствует требованиям НАТО, но этого недостаточно.