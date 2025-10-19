Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны ради мира

27 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна готовит амбициозный план по перевооружению, который стал бы крупнейшим со времен холодной войны. Он отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают 2% от ВВП, что соответствует требованиям НАТО, но этого недостаточно.