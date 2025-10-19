Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна возобновить боевые действия в секторе Газа, считает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. По данным The Jerusalem Post (JP), с таким призывом он обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху в связи с ударами израильской армии по Рафаху.
Бен-Гвир призвал Нетаньяху «отдать приказ ЦАХАЛ возобновить боевые действия в секторе Газа в полном составе». До этого стало известно, что израильские силы нанесли авиаудары по городу Рафах в ответ на атаку палестинской группировки «Хамас» против ЦАХАЛ. Инцидент, как сообщалось, мог стать нарушением режима прекращения огня со стороны группировки.
JP уточняет, что палестинская организация выпустила противотанковую ракету по израильским военным инженерным машинам, действовавшим в этом районе. В ответ израильские ВВС нанесли удар по объектам «Хамаса». На фоне взаимных ударов премьер-министр намерен встретиться с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником генштаба армии генерал-лейтенантом Эялем Замиром, чтобы обсудить реакцию на сообщение об атаке.