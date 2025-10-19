Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе

Бен-Гвир призвал Нетаньяху «отдать приказ ЦАХАЛ возобновить боевые действия в секторе Газа в полном составе». До этого стало известно, что израильские силы нанесли авиаудары по городу Рафах в ответ на атаку палестинской группировки «Хамас» против ЦАХАЛ. Инцидент, как сообщалось, мог стать нарушением режима прекращения огня со стороны группировки.