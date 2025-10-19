Путин рассказал о «химии» в отношениях с Михалковым

В середине июня Михалков выступил с инициативой ввести квоты и входные платежи для зарубежных фильмов. Режиссер заявил в Госдуме, что такие меры помогут защитить российский кинематограф от иностранной конкуренции. В письме от марта 2025 г. он предложил взимать 5 млн руб. за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку отечественного кино.