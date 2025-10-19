Путин рассказал о «химии» в отношениях с Михалковым
В дружбе российского президента Владимира Путина с режиссером Никитой Михалковым присутствует «химия». Об этом глава государства заявил в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия», подготовленном к 80-летию кинорежиссера.
«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений», – сказал Путин.
Президент также назвал Михалкова патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».
Сам режиссер заявил в фильме, что в Россию из-за рубежа «слили» то, что не нужно иностранной публике. В РФ в 1990-е гг. считали, будто приобщение к иностранной культуре даст больше свободы, пояснил он.
В середине июня Михалков выступил с инициативой ввести квоты и входные платежи для зарубежных фильмов. Режиссер заявил в Госдуме, что такие меры помогут защитить российский кинематограф от иностранной конкуренции. В письме от марта 2025 г. он предложил взимать 5 млн руб. за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку отечественного кино.