Трамп обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил выплаты
Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех платежей или субсидий Колумбии со стороны Вашингтона и обвинил власти этой страны в поощрении производства наркотиков. Об этом глава государства написал в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, президент Колумбии Густаво Петрo является лидером незаконного оборота наркотиков и активно поощряет их массовое производство «на больших и малых плантациях по всей стране». Трамп заявил, что это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, а Петрo не предпринимает никаких мер для его закрытия, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США. Эти платежи, отметил американский президент, на самом деле являются долгосрочной «обманной схемой» для получения средств у США.
«С настоящего дня эти выплаты или любые другие формы финансовой помощи, субсидий больше не будут предоставляться Колумбии», – написал он.
Глава государства добавил, что целью производства наркотиков является «поставка огромного количества продукции в США, что приводит к смерти, разрушениям и хаосу». Трамп призвал лидера Колумбии закрыть эти «поля смерти», «иначе США закроют их сами, и это будет сделано далеко не мирно».