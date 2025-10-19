Трамп обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил выплаты

По его словам, президент Колумбии Густаво Петрo является лидером незаконного оборота наркотиков и активно поощряет их массовое производство «на больших и малых плантациях по всей стране». Трамп заявил, что это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, а Петрo не предпринимает никаких мер для его закрытия, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США. Эти платежи, отметил американский президент, на самом деле являются долгосрочной «обманной схемой» для получения средств у США.