Зеленский анонсировал встречу с лидерами ЕС по закупкам оружия у США

«Работаем с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличить закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL», – сказал Зеленский в обращении.