Зеленский анонсировал встречу с лидерами ЕС по закупкам оружия у США
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет встречу с европейскими лидерами, чтобы обсудить закупки оружия по программе «Список приоритетных требований Украины» (PURL).
По этой программе американское оружие для Украины закупается на европейские средства. Сейчас, по словам Зеленского, речь идет о закупках систем противовоздушной обороны и неназванного дальнобойного вооружения, пишет также «Интерфакс-Украина».
«Работаем с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличить закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL», – сказал Зеленский в обращении.
Страны Евросоюза ранее обязались платить за поставки американского оружия для Украины $1 млрд ежемесячно. До конца 2025 г. сумма выплат может достигнуть $3 млрд, писала Deutsche Welle (считается в России иноагентом). Издание подчеркнуло, что через программу PURL страны закупили вооружения для Украины на $2 млрд. Среди государств, принявших в этом участие, – Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Канада.