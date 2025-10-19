Трамп: США не стремятся уничтожить Китай при помощи торговых пошлин
Вашингтон не собирается «уничтожать» Пекин торговыми пошлинами, заявил президент США Дональд Трамп.
Он объяснил возможное решение ввести против Китая пошлины в 100% вынужденным, которое станет неустойчивым для американской экономики.
«Вероятно, это неустойчиво – знаете, это могло бы продолжаться, но меня вынудили это сделать», – сказал американский лидер в интервью Fox Business.
Трамп отметил, что грядущая встреча с главой КНР Си Цзиньпином решит дальнейшее развитие торговых отношений сторон.
15 октября президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности. До этого, 11 октября, он пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
Администрация президента США ранее обратилась в Верховный суд с просьбой подтвердить законный статус большинства пошлин, введенных главой государства в отношении почти всех стран мира и, тем самым, оспорить решение Федерального окружного суда от 29 августа, согласно которому тарифы частично признаны незаконными. Верховный суд рассмотрит дело в первую неделю ноября.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров.