WSJ: США обсуждают снижение пошлин на импортные товары

По словам источников WSJ, смена политики «отражает стремление команды Трампа подстраховаться» на случай отмены пошлин судом. В то же время, как отмечает издание, команда Трампа расширяет применение пошлин на металлы и автомобили, а в этом месяце было объявлено о мерах в отношении грузовиков, фармацевтических препаратов и мебели. По мнению некоторых союзников президента, повышение пошлин в итоге будет способствовать возвращению производства в США.