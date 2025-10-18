WSJ: США обсуждают снижение пошлин на импортные товары
США следует снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны, считают чиновники в администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.
Инициатива обсуждается на фоне освобождения Трампом от пошлин «десятков» товаров, а также предложения исключить из-под действия этой меры еще «сотни» других. Это может произойти, если страны заключат с США торговые соглашения, пишет газета.
Администрация Трампа ранее обратилась в Верховный суд с просьбой подтвердить законный статус большинства пошлин, введенных главой государства в отношении почти всех стран мира и, тем самым, оспорить решение Федерального окружного суда от 29 августа, согласно которому тарифы частично признаны незаконными. Верховный суд рассмотрит дело в первую неделю ноября.
По словам источников WSJ, смена политики «отражает стремление команды Трампа подстраховаться» на случай отмены пошлин судом. В то же время, как отмечает издание, команда Трампа расширяет применение пошлин на металлы и автомобили, а в этом месяце было объявлено о мерах в отношении грузовиков, фармацевтических препаратов и мебели. По мнению некоторых союзников президента, повышение пошлин в итоге будет способствовать возвращению производства в США.
15 октября президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности. Международный валютный фонд (МВФ) после этого призвал страны воздержаться от следования примеру США по введению высоких импортных пошлин.