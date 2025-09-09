Судьба пошлин Дональда Трампа решится в ноябре
Верховный суд США рассмотрит дело о законности большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, в ноябре. Об этом 9 сентября сообщило агентство Reuters.
Дело будет рассмотрено в первую неделю ноября.
4 сентября администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой подтвердить законный статус большинства пошлин, введенных главой государства в отношении почти всех стран мира и, тем самым, оспорить решение Федерального окружного суда от 29 августа, согласно которому тарифы частично признаны незаконными.
Решение касается «зеркальных» и других пошлин, введенных Трампом в отношении стран на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA, 1977 г.). При этом Апелляционная инстанция отложила вступление своего решения в силу до 14 октября, чтобы у президента был шанс подать на апелляцию. Иначе говоря, все пошлины пока продолжат действовать.
На сегодняшний день в Верховном суде большинством в шесть к трем обладают консервативные судьи (по ценностному базису они ближе к республиканцам), трех из которых Трамп номинировал в свой первый срок (2017-2021).
Если даже Верховный суд не поддержит Трампа, то это вряд ли сильно помешает ему продолжить нынешнюю тарифную политику. Дело в том, что решение суда по международной торговле лишают Трампа возможности ссылаться лишь на IEEPA в качестве обоснования для глобальных «зеркальных» пошлин. Но есть еще Закон о торговле 1974 г. несколько частей которого Трамп может использовать для введения пошлин. Например, части 301, 122. Но применение этих инструментов займет больше времени (например, на проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин). Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Например, тарифы, введенные по части 122 ( ставка до 15%), могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней.