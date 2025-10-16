МВФ призвал не следовать примеру США в вопросе торговых пошлин
Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны воздержаться от следования примеру США по введению высоких импортных пошлин. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева.
«Если только вы не являетесь очень большой и относительно закрытой экономикой», – подчеркнула Георгиева, отметив, что иначе такие меры могут нанести ущерб самим инициаторам (цитата по «РИА Новости»).
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности.
В тот же день стало известно, что большинство сенаторов готовы поддержать инициативу Трампа о введении пошлин до 500% на китайские товары.
16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что торговое противостояние США и Китая неизбежно отразится на экономике всего мира.