Кремль: торговая война США и Китая затронет экономику всего мира

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится «в состоянии торговой войны» с Китаем. По его словам, если бы у их страны не было пошлин, то они выглядели бы совершенно беспомощными. «У нас не было бы никакой защиты», – сказал он журналистам в Белом доме.