Кремль: торговая война США и Китая затронет экономику всего мира

Кремль: торговая война США и Китая затронет экономику всего мираВ Кремле считают, что последствия неизбежны
Торговое противостояние США и Китая отразится на экономике всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это неизбежно», – подчеркнул представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится «в состоянии торговой войны» с Китаем. По его словам, если бы у их страны не было пошлин, то они выглядели бы совершенно беспомощными. «У нас не было бы никакой защиты», – сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что тарифы являются важнейшим инструментом защиты американских интересов. По его данным, без пошлин страна понесла бы огромные потери.
15 октября сообщалось, что в Китае усиливаются дефляционные риски на фоне торговой неопределенности. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что затянувшееся тарифное противостояние может привести к значительным потерям и для США, что повышает вероятность достижения компромисса на переговорах. Отмечается, что деструктивный характер новых пошлин осознается обеими сторонами.