Бойцы ВС РФ прошли под минным полем ВСУ через подземную трубу в Новомихайловке
Бойцы группировки войск «Восток» прошли через подземную трубу для орошения полей в Новомихайловке Донецкой народной республике (ДНР), чтобы пересечь минное поле вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали участники спецоперации в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».
«Получается, прошли прямо под минами. Противник вообще этого не ожидал», – рассказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» сержант Сергей Крымов (цитата по «РИА Новости»).
Эту операцию провели в декабре 2023 г. еще до подобных действий в Авдеевке и Судже.
Село Новомихайловка перешло под контроль ВС РФ 20 апреля 2025 г. Его брали подразделения группировки войск «Запад», сообщало Минобороны.