Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу

Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что боевики «Хамаса» выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не исключает дополнительных ударов по сектору Газа.