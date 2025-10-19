Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу
Израиль принял решение приостановить доставку гуманитарной помощи в Газу после инцидентов в Рафахе, сообщил портал Ynet.
Запрет продлится до дальнейшего уведомления, заявило руководство страны.
Гуманитарная программа включала в себя ежедневный ввоз 600 грузовиков с продовольствием, медицинским оборудованием, топливом и газом для приготовления пищи.
Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что боевики «Хамаса» выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не исключает дополнительных ударов по сектору Газа.