Кнайсль назвала уступкой выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
Выбор Будапешта как места проведения саммита России и США является большой уступкой со стороны Москвы, так как Венгрия входит в состав НАТО. Об этом заявила в интервью ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Я раньше разговаривала с коллегами – тогда шла речь о Стамбуле, и они сказали: "Турция не подходит, потому что это страна НАТО", а теперь встречаются в Венгрии», – рассказала она.
Кнайсль отметила, что в последние годы правительство Венгрии придерживалось практической нейтральности. Она подчеркнула, что премьер-министр Виктор Орбан даже не разрешал транспортировку оружия через территорию своей страны.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вечером 16 октября (по мск) телефонный разговор, который состоялся по инициативе Москвы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор продлился практически два с половиной часа. Главным итогом, о котором сообщил Трамп в соцсети Truth Social, стала договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков.