Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кнайсль назвала уступкой выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

Ведомости

Выбор Будапешта как места проведения саммита России и США является большой уступкой со стороны Москвы, так как Венгрия входит в состав НАТО. Об этом заявила в интервью ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Я раньше разговаривала с коллегами – тогда шла речь о Стамбуле, и они сказали: "Турция не подходит, потому что это страна НАТО", а теперь встречаются в Венгрии», – рассказала она.

Кнайсль отметила, что в последние годы правительство Венгрии придерживалось практической нейтральности. Она подчеркнула, что премьер-министр Виктор Орбан даже не разрешал транспортировку оружия через территорию своей страны.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вечером 16 октября (по мск) телефонный разговор, который состоялся по инициативе Москвы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор продлился практически два с половиной часа. Главным итогом, о котором сообщил Трамп в соцсети Truth Social, стала договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте