Кнайсль назвала уступкой выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вечером 16 октября (по мск) телефонный разговор, который состоялся по инициативе Москвы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор продлился практически два с половиной часа. Главным итогом, о котором сообщил Трамп в соцсети Truth Social, стала договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков.