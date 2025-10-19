Средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА
В период с 17:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны.
Над территорией Воронежской области было сбито 10 беспилотников. Три единицы перехвачено над Белгородской областью, две – над Ростовской.
Оборонное ведомство сообщало, что в период с 11:00 до 14:00 мск средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью.
По данными Минобороны, за ночь с 18 на 19 октября российскими средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 45 дронов.