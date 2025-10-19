Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА

Ведомости

В период с 17:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны.

Над территорией Воронежской области было сбито 10 беспилотников. Три единицы перехвачено над Белгородской областью, две – над Ростовской.

Оборонное ведомство сообщало, что в период с 11:00 до 14:00 мск средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью.

По данными Минобороны, за ночь с 18 на 19 октября российскими средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 45 дронов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте