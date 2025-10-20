Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин освободил от должности главу управления администрации президента Маслова

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Маслова от должности начальника уже упраздненного управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Маслова Игоря Венедиктовича от должности начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», – говорится в тексте документа.

Путин упразднил соответствующее управление в конце августа 2025 г. Такое же решение коснулось управления по приграничному сотрудничеству. Вместо них в администрации президента появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её