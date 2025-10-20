Путин освободил от должности главу управления администрации президента Маслова
Президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Маслова от должности начальника уже упраздненного управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Освободить Маслова Игоря Венедиктовича от должности начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», – говорится в тексте документа.
Путин упразднил соответствующее управление в конце августа 2025 г. Такое же решение коснулось управления по приграничному сотрудничеству. Вместо них в администрации президента появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.