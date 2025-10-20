Лавров: даже в недружественных странах есть те, кто поддерживают Россию

Глава МИДа подчеркнул, что важнейшим фактором цивилизационного единства страны остается русский язык. Он добавил, что в качестве председателя попечительского совета фонда «Русский мир» продолжит прилагать усилия для расширения пространства русского языка и культуры, а также для укрепления сотрудничества со всеми, кто неравнодушен к истории и будущему русского мира.