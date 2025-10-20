Лавров: даже в недружественных странах есть те, кто поддерживают Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объединительная линия РФ находит поддержку во всем мире, включая недружественные государства, где немало людей, симпатизирующих России и разделяющих ее ценности. Об этом он сказал в видеообращении к участникам XVII Ассамблеи Русского мира.
По его словам, совместно с союзниками и единомышленниками РФ успешно работает над формированием более справедливого, многополярного миропорядка, опирающегося на принципы Устава ООН. А российские созидательные и объединительные линии пользуются широкой поддержкой мирового сообщества.
«Даже в странах, чьи правительства предпринимают недружественные шаги, немало тех, кто симпатизирует России и разделяет наши традиционные духовно-нравственные ценности. Мы это знаем, видим и этим дорожим», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).
Глава МИДа подчеркнул, что важнейшим фактором цивилизационного единства страны остается русский язык. Он добавил, что в качестве председателя попечительского совета фонда «Русский мир» продолжит прилагать усилия для расширения пространства русского языка и культуры, а также для укрепления сотрудничества со всеми, кто неравнодушен к истории и будущему русского мира.
15 октября Лавров заявлял, что Москва не планирует объединяться ни с одной страной против третьих сторон. Так он комментировал возможность создания антикитайского альянса.