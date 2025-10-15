Лавров: Москва не намерена ни с кем объединяться против кого-то
Российская сторона не намерена ни с кем объединяться против кого бы то ни было, тем более против Пекина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
«Это даже в голову не может прийти», – добавил он.
Так он ответил на вопрос о вероятности объединения России и США против Китая в рамках трехсторонних консультаций по стратегической стабильности.
Лавров отметил, что Москву и Пекин связывают договорные отношения, четко определяющие взаимную поддержку и сотрудничество стран в развитии экономики, укреплении обороноспособности и позиций на международной арене.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров, но 11 октября Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что большинство сенаторов США готовы поддержать предоставление Трампу права ввести пошлины до 500% на китайские товары.