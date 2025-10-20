Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Каллас считает «неприятным» возможный визит Путина в Венгрию

Ведомости

Возможный визит президента РФ Владимира Путина в Европу является «неприятным». Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

«Что касается Будапешта, то нет, неприятно видеть, что человек, на которого МУС [Международный уголовный суд] выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», – сказала она (цитата по Reuters).

Визит Путина в Венгрию ожидается в ближайшие две недели. Президента РФ встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал это решение, назвав его «хорошей новостью для всех, кто желает мира», и подтвердил, что Будапешт готов принять саммит.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что логистика возможного полета президента на планируемый мирный саммит пока не проработана. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте