Каллас считает «неприятным» возможный визит Путина в Венгрию
Возможный визит президента РФ Владимира Путина в Европу является «неприятным». Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.
«Что касается Будапешта, то нет, неприятно видеть, что человек, на которого МУС [Международный уголовный суд] выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», – сказала она (цитата по Reuters).
Визит Путина в Венгрию ожидается в ближайшие две недели. Президента РФ встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал это решение, назвав его «хорошей новостью для всех, кто желает мира», и подтвердил, что Будапешт готов принять саммит.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что логистика возможного полета президента на планируемый мирный саммит пока не проработана.