Трамп: нарушение перемирия могли спровоцировать мятежники внутри «Хамаса»
За нарушение перемирия, из-за которого Израиль вновь атаковал сектор Газа, могут быть ответственны мятежники внутри палестинской группировки «Хамас». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Israel National News.
По словам американского лидера, режим прекращения огня в секторе Газа продолжает действовать. Он подчеркнул, что в любом случае, ситуация будет урегулирована, «жестко, но правильно».
Эскалация началась утром 19 октября. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.
В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN.