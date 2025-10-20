Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: нарушение перемирия могли спровоцировать мятежники внутри «Хамаса»

Ведомости

За нарушение перемирия, из-за которого Израиль вновь атаковал сектор Газа, могут быть ответственны мятежники внутри палестинской группировки «Хамас». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Israel National News.

По словам американского лидера, режим прекращения огня в секторе Газа продолжает действовать. Он подчеркнул, что в любом случае, ситуация будет урегулирована, «жестко, но правильно».

Эскалация началась утром 19 октября. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.

В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN.

Читайте также:Израиль и «Хамас» обвинили друг друга в нарушении прекращения огня
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её