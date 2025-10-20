Трамп: нарушение перемирия могли спровоцировать мятежники внутри «Хамаса»

Эскалация началась утром 19 октября. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.